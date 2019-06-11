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      Владислав Бухарєв став главою Служби зовнішньої розвідки: що про нього відомо

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      Главою Служби зовнішньої розвідки став Владисалав Бухарєв
      Главою Служби зовнішньої розвідки став Владисалав Бухарєв / Скрін з відео

      Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Наразі він є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".

      Про це повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу.

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      "Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", – сказав він, коментуючи укази Зеленського про нові звільнення та призначення.

      Наразі указ про призначення Бухарєва ще не опублікований на сайті президента.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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