Владислав Бухарєв став главою Служби зовнішньої розвідки: що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Наразі він є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".
Про це повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу.
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"Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", – сказав він, коментуючи укази Зеленського про нові звільнення та призначення.
Наразі указ про призначення Бухарєва ще не опублікований на сайті президента.
Джерело: 24 канал
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