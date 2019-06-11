Владислав Бухарєв став главою Служби зовнішньої розвідки: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Наразі він є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина".

Про це повідомив заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу.

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"Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", – сказав він, коментуючи укази Зеленського про нові звільнення та призначення.

Наразі указ про призначення Бухарєва ще не опублікований на сайті президента.