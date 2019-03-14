Порошенко звільнив керівника зовнішньої розвідки Єгора Божка

Указ Петра Порошенка про звільнення Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України опублікований на офіційному сайті Президента України.

Указ президента про звільнення Єгора Божка з посади керівника Служби зовнішньої розвідки України датований 13 березня 2019 року.

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Порошенко призначив Божка на цю посаду 13 вересня 2017 року. Тоді ж він висловив впевненість, що новопризначеному керівнику вдасться значно підсилити ефективність роботи Служби та взаємодії з іншими відомствами оборонного блоку. Та Єгор Божок очолював зовнішню розвідку лише 18 місяців.

Звільнення Божка відбулося через три місяці після гучного скандалу із другою особою в Службі зовнішньої розвідки – Сергієм Семочком. Скандал виник після розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

До слова, саме Сергій Семочко буде виконувати обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України, поки президент не призначить нового керівника.