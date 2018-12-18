Громадянство Росії, воно, типу, як грип – можна випадково підхопити? – Бігус

Мова про Сергія Семочка. Того самого, з СБУ, який гальмував імпорт життєво важливих ліків, коли імпортери відмовились платити йому. Того самого, у родини якого нерухомості на вісім мільйонів доларів. І того самісінького, всі родичі якого отримали після анексії Криму громадянство Росії, хоч живуть у Конча-Заспі під Києвом. Команда "Наші гроші" робила в жовтні 2018 про нього розслідування.

Про це у своєму відеоблозі "Підсумки дна" розповів журналіст-розслідувач Денис Бігус.

Читайте також: Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну

Журналіст звернувся до президента Порошенка з палкими словами: "Ви його маєте знати, тому що ви призначили Семочка на другу посаду у Службі зовнішньої розвідки, попри всі російські громадянства у його родині".

А після розслідування ви опосередковано передавали суспільству що Семочко "корисний чувак", і все не так однозначно, і громадянство Росії, воно, типу, як грип – можна випадково підхопити. І взагалі, це ж журналісти – могли і наплутати,

– сказав Бігус.

І нагадав, що днями контррозвідка СБУ офіційно підтвердила наявність у родини топ-розвідника громадянств Росії: "Починаючи з дружини, український паспорт якої він так пафосно тицяв у своєму інтерв'ю. Тут звісно варто ставити питання і СБУ. Тому що – камон, ніхто з нас не вірить, що вони не знали про ці громадянства і раніше".



Сергій Семочко

У будь-якому разі, як вважає Бігус, призначений президентом у підконтрольну йому спецслужбу керівник – це дуже сумнівний персонаж, вся родина якого має громадянство головного ворога країни. І про це оголосила інша підконтрольна президенту спецслужба. Але Порошенко не коментує цього.

Ваш інстаграм, пане президенте, щоденно лякає мене скупченням військ на російсько-українському кордоні. У нас воєнний стан і я ставлюсь до цього серйозно. А ще у нас розвідник з російськими паспортами і, давайте про це не забувати – з конкретною корупційною проблемою, – наголосив Денис Бігус.

"Ну і ще він збрехав у інтерв'ю, але це, мабуть, спишуть на рефлекси. Листоноші, звісно, конкретно впливають на вибори на місцях. Але, бачите, Семочко теж впливає на голоси за вас. Думаю, у більшому масштабі", – підсумував журналіст.

Відео повного випуску блогу "Підсумки дна" Дениса Бігуса за 18 грудня 2018