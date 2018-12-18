Гражданство России, оно, типа, как грипп – можно случайно подхватить? – Бигус

Речь о Сергее Семочко. Том самом, из СБУ, который тормозил импорт жизненно важных лекарств, когда импортеры отказались платить ему. Том самом, у семьи которого недвижимости на восемь миллионов долларов. И том самом, все родственники которого получили после аннексии Крыма гражданство России, хотя живут в Конча-Заспе под Киевом. Команда "Наші гроші" делала в октябре 2018 о нем расследование.

Об этом в своем видеоблоге "Підсумки дна" рассказал журналист-расследователь Денис Бигус.

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Журналист обратился к президенту Порошенко с пылкими словами: "Вы его должны знать, потому что вы назначили Семочко на вторую должность в Службе внешней разведки, несмотря на все российские гражданства в его семье".

А после расследования вы косвенно передавали обществу, что Семочко "полезный чувак", и все не так однозначно, и гражданство России, оно, типа, как грипп – можно случайно подхватить. И вообще, это же журналисты – могли и напутать,

– сказал Бигус.

И напомнил, что на днях контрразведка СБУ официально подтвердила наличие у семьи топ-разведчика гражданства России: "Начиная с жены, украинский паспорт которой он так пафосно тыкал в своем интервью. Здесь конечно стоит ставить вопрос и СБУ. Так что – камон, никто из нас не верит, что они не знали про эти гражданства и ранее".



Сергей Семочко

В любом случае, как считает Бигус, назначенный президентом в подконтрольную ему спецслужбу руководитель – это очень сомнительный персонаж, вся семья которого имеет гражданство главного врага страны. И об этом объявила другая подконтрольная президенту спецслужба. Но Порошенко не комментирует этого.

Ваш инстаграм, господин президент, ежедневно пугает меня скоплением войск на российско-украинской границе. У нас военное положение и я отношусь к этому серьезно. А еще у нас разведчик с российскими паспортами и, давайте об этом не забывать – с конкретной коррупционной проблемой, – подчеркнул Денис Бигус.

"Ну и еще он соврал в интервью, но это, видимо, спишут на рефлексы. Почтальоны, конечно, конкретно влияют на выборы на местах. Но, видите, Семочко тоже влияет на голоса за вас. Думаю, в большем масштабе", – подытожил журналист.

Видео полного выпуска блога "Підсумки дна" Дениса Бигуса за 18 декабря 2018