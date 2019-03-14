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      У НАТО відповіли, чи може Україна вступити в Альянс

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      У НАТО відповіли, чи може Україна вступити в Альянс
      У НАТО відповіли, чи може Україна вступити в Альянс / Фото з відкритих джерел

      Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО.

      Генсек Альянсу Йенс Столтенберг зазначив, що НАТО підтверджує можливість вступу України в Альянс, йдеться в річному звіті НАТО за 2018 рік.

      Читайте також: Рада закріпила в Конституції курс України в НАТО та ЄС: що це означає

      Столтенберг зазначив, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.

      Крім того, голова комітету із закордонних справ Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель під час виступу прямо заявив, що США надсилають Україні "чіткий сигнал підтримки" щодо її прагнення вступити до НАТО.

      Народні депутати 7 лютого остаточно схвалили зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО. Це рішення закріплює стратегічний курс України на вступ у Північноатлантичний альянс та Євросоюз та зробить неможливою зміну цього курсу.

      Як вносять зміни до Конституції України?• Пропозиції щодо змін до Конституції України може подати до Верховної Ради лише президент або 150 нардепів (не менш ніж третина парламентарів). Петро Порошенко вніс законопроект про зміни до Конституції щодо курсу в ЄС та НАТО 3 вересня 2018 року.
      • Далі Рада повинна внести цей документ в порядок денний і скерувати його до Конституційного Суду України. Для цього необхідно 226 голосів. Парламентарі дали старт змінам до Конституції 20 вересня. "За" – 321 голос.
      • Після позитивного рішення Конституційного суду 22 листопада Верховна Радаухвалила законопроект у першому читанні (311 "за").
      • 7 лютого парламент остаточно закріпив у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього також була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 335 депутатів.

      З 1996 року, коли була ухвалена Конституція України, вона була змінена 8 разів. Кілька разів навіть було змінено форму управління державою. Починали з президентсько-парламентської. У 2004 році затвердили парламентсько-президентську державу. А Янукович перетворив її знову на президентсько-парламентську. Однак, після перемоги Революції гідності його нововведення визнали неконституційними.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Євросоюз Конституція
      Джерело: 24 канал
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