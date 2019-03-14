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      В НАТО ответили, может ли Украина вступить в Альянс

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      В НАТО ответили, может ли Украина вступить в Альянс
      В НАТО ответили, может ли Украина вступить в Альянс / Фото из открытых источников

      Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО.

      Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО подтверждает возможность вступления Украины в Альянс, говорится в годовом отчете НАТО за 2018 год.

      Читайте также: Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает

      Столтенберг отметил, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.

      Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель во время выступления прямо заявил, что США посылают Украине "четкий сигнал поддержки" относительно ее стремления вступить в НАТО.

      Народные депутаты 7 февраля окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.

      Как вносят изменения в Конституцию Украины? Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.
      • Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.
      • После положительного решения Конституционного суда 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за").
      • 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 335 депутатов.

      С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил его снова в президентско-парламентское. Однако, после победы революции Достоинства его новшество признали неконституционными.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Евросоюз Конституция
      Источник: 24 канал
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