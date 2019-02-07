Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.

За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутаты. Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.

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Когда закон начнет действовать. Теперь документ должен подписать спикер парламента Андрей Парубий и Президент Украины Петр Порошенко. Изменения вступят в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

Что означают изменения в Конституцию в отношении ЕС и НАТО

Стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Закон не определяет четких дат шагов для вступления в ЕС и Североатлантический альянс. Однако он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. А значит – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины. Это сделает невозможным пророссийский реванш.

Это историческое решение для Украины и направлено оно не на отдельных личностей или политические партии. Эти изменения касаются государства Украины, европейской идентичности, желания нашего народа быть самодостаточным среди европейцев.

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Обязанности Президента, Кабмина и парламента. Закон четко прописывает, что президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Правительство будет обеспечивать реализацию такого курса. А парламент должен принимать именно те законопроекты, которые будут способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение членства в ЕС и НАТО.

Российские войска больше не будут иметь права находиться на военных базах Украины. Из Конституции исключат пункт об "использовании существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований". Имеется в виду российский флот на территории Крымского полуострова.

Поддерживают ли украинцы евроатлантический курс?

Большинство – да.

53% украинцев поддерживает вступление Украины в Евросоюз, и только 13% хотели бы интегрироваться в Таможенный союз.

украинцев и только 13% хотели бы интегрироваться в Таможенный союз. 44% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 30% – против, если бы в Украине проводили такой референдум.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13–27 декабря 2018 года. Всего было опрошено 2 400 жителей Украины в возрасте 18 лет, Допустимая погрешность не превышает 2.0%.

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Как реагируют в НАТО

В НАТО сразу же приветствовали эти изменения, как только Порошенко внес законопроект в парламент в сентябре 2018-го. В Альянсе заявили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Кроме того, в НАТО заверили: поскольку Украина возобновила свои евроатлантические стремления, решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что государство в будущем приобретет членство в НАТО, остаются неизменными.

Как вносят изменения в Конституцию Украины? • Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.

• Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.

• После положительного решения Конституционного суда 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за" из 300 необходимых).

• 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовало 334 депутаты.



С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил ее снова в президентско-парламентскую. Однако после победы Революции достоинства его нововведения признали неконституционными.