Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать

69 лет назад в Вашингтоне был создан военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization или как мы привыкли говорить – НАТО. С того времени Альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина.

Украина принимает участие во всех основных текущих миротворческих миссиях под руководством НАТО. Однако делать нас членами НАТО никто не спешит. Разбираемся в фактах почему, что получаем как партнеры и возьмут ли нас в НАТО хоть когда-то?



Подписание Договора президентом США

Для справки:

Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы

Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия)

Россия (как раньше СССР) видит в НАТО прямую угрозу собственной безопасности. Российские пропагандисты активно изображают Альянс как кровожадную и опасную группировку. Во времена правления Виктора Януковича эту мысль пытались вложить в головы украинцев. Однако за последние годы взгляды украинцев поменялись. Все больше граждан Украины поддерживают вступление в НАТО, понимая, что это наш шанс на безопасность.

Последние три года военные расходы стран-членов Альянса растут. Совокупный оборонный бюджет составил почти 946 миллиардов долларов.

Заметим, что меньше всего денег на оборону выделяет последний член Альянса – Черногория. Для сравнения, Черногория выделяет 72 миллиона долларов. А вот США тратит на оборонные нужды почти 700 миллиардов долларов. Это одна из причин, почему Альянс долго раздумывает перед тем, как принять в свои ряды новых членов. Понятно, что и Украина не сможет выделять деньги на уровне со Штатами.

Чтобы стать членом НАТО, Украине надо подтянуть свою оборонную систему к стандартам и нормам Альянса.

Все началось в 1992 году

История Украины и Североатлантического альянса началась почти сразу с обретением независимости. В марте 1992 года Украина вступила в Совет североатлантического сотрудничества (ССАС) (сегодня Совет евроатлантического партнерства – СЕАП). Однако, не можем уверять, что этот шаг свидетельствовал о стремлении Украины вступить в НАТО. Так как в этот день членами ССАС стали все страны СНГ.

Партнерство ради мира

Реальное участие Украины в действиях НАТО началось с 1994 года, когда Украина присоединилась к программе "Партнерство ради мира". Тогда для участия в программе мы предоставили почти 1300 военнослужащих, 10 самолетов, 6 вертолетов, 2 корабля и военизированные подразделения гражданской обороны и два полигона.

Первая индивидуальная программа партнерства была заключена летом 1995 года.

Миротворческие миссии с участием Украины



Украинцы – постоянные участники миротворческих миссий

Украина является единственной страной-партнером НАТО, которая принимает участие во всех основных текущих миротворческих миссиях. Наши миротворцы были задействованы в Косово, Ираке, Афганистане. Украина является участницей антитеррористической операции "Активные усилия".

Началась миротворческая деятельность Украины в 1992 году. Тогда уже независимая Украина направила миротворцев в Югославию.

Процесс вступления в НАТО испортил Янукович

Украина на протяжении всех лет независимости была партнером НАТО и плавно приближалась к членству. В апреле 2010 года Янукович застопорил весь процесс. Он ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления нашего государства в Альянс. Тогда же был ликвидирован национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

Курс на членство в НАТО

Однако после победы Революции Достоинства, с началом войны на Донбассе, а также оккупацией Крыма Украина вернула курс на вступление в Североатлантический альянс.

В декабре 2014 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал очень важное заявление: если Украина подаст заявку на членство в Альянсе, НАТО рассмотрит (правда, это не означает автоматический прием в ряды Альянса). При этом он подчеркнул, что мы должны подтянуться к стандартам организации.

Через несколько дней нардепы поддержали законопроект об отказе от внеблокового статуса.

В ноябре прошлого года Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины до сих пор открыты. По его словам, Североатлантический альянс остается вместе с Украиной и "наше партнерство является надежным и прочным".

Последние годы Украина последовательно реформирует сектор безопасности и обороны, приближая их к нормам Альянса.



Украину готовы принять в НАТО при определенных условиях

План действий относительно членства

В этом году Украина ставит перед собой амбициозную цель – сделать как можно больше, чтобы таки стать членом НАТО. Для этого представители Украины начнут диалог с государствами-членами НАТО о предоставлении Киеву Плана действий относительно членства.

Заметим, тема НАТО является одной из основных в посылах Петра Порошенко. Например, во время недавней большой пресс-конференции он заявил, что его команда работает над закреплением в Конституции норм относительно европейской и евроатлантической интеграции.

В этом году в июле состоится саммит НАТО в Брюсселе, во время которого запланировано заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств. Эксперты считают, что НАТО в этом году может пойти на расширение сотрудничества с Украиной. Однако надеяться на полноценное сотрудничество пока рано. Но это не должно помешать Украине строить тесные связи с НАТО. Как, например, это делает Грузия, которая тоже не является членом альянса.

Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО

С каждым годом все больше украинцев выступают за вступление нашего государства в Альянс. Как заявила в ноябре 2017 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе: вступление в Североатлантический Альянс (НАТО) согласно опросам поддерживают 62% украинцев.

Для сравнению, по результатам опроса, проведенного в 1996 году, на вопрос "Нужно ли Украине стать членом НАТО?" — украинцы ответили:

15% — "да, и как можно быстрее"

21% — "да, но позже"

45% — "трудно сказать"

19% — "ни в коем случае".

В свою очередь опрос Социологической группы "Рейтинг" (декабрь 2017 года) демонстрирует, что в случае, если бы референдум за вступление в НАТО проходил бы сейчас, "за" проголосовали бы 43%, "против" – 34%.



С началом российской агрессии сторонников членства Украины в НАТО стало больше, чем противников

Вступление в НАТО дает не только гарантию безопасности и поддержку в случае военной агрессии против Украины. Вступление в Альянс или хотя бы положительная динамика в отношениях с НАТО имеет важное влияние на экономику страны. Инвесторы это воспринимают как хороший сигнал и вкладывают деньги в страну. Немного цифр для понимания: в год, когда Польша стала членом НАТО, инвестиции в ее экономику выросли почти в 4 раза, Чехии и Венгрии — в 3,5, Румынии — почти в 2,5, Болгарии — в 2.

Поэтому тесное сотрудничество с НАТО с перспективой вступления важно для Украины и в плане безопасности, и для роста экономики. А следовательно – лучшей жизни для каждого украинца.