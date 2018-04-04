Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати

69 років тому у Вашингтоні був створений військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, або як ми звикли говорити – НАТО. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна.

Україна бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під проводом альянсу. Однак робити нас членами НАТО ніхто не поспішає. Розбираємося у фактах чому, що отримуємо як партнери та чи візьмуть нас у НАТО хоч колись?



Підписання Договору президентом США

Для довідки:

Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи

Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія)

Росія (як і раніше СРСР) вбачає у НАТО пряму загрозу власній безпеці. Російські пропагандисти активно зображають альянс як кровожерливе і небезпечне угрупування. За часів правління Віктора Януковича цю думку намагалися вкласти і в голови українців. Однак за останні роки погляди українців змінилися. Все більше громадян України підтримують вступ до НАТО, розуміючи, що це наш шанс на безпеку.

Останні три роки військові витрати країн-членів альянсу зростають. Сукупний оборонний бюджет склав майже 946 мільярдів доларів.

Зауважимо, що найменше грошей на оборону виділяє найновіший член альянсу – Чорногорія. Для порівняння, Чорногорія виділяє 72 мільйони доларів. А от США витрачає на оборонні потреби майже 700 мільярдів доларів. Це одна з причин, чому альянс довго роздумує перед тим, як прийняти до своїх лав нових членів. Зрозуміло, що й Україна не зможе виділяти грошей на рівні з Штатами.

Аби стати членом НАТО, Україні треба підтягнути свою оборонну систему до стандартів і норм альянсу.

Все почалося у 1992 році

Історія України і Північноатлантичного альянсу розпочалася майже одразу з здобуттям незалежності. У березні 1992 року Україна вступила до Ради північноатлантичного співробітництва (РПАС) (сьогодні Рада євроатлантичного партнерства — РЄАП). Однак, не можемо запевняти, що цей крок свідчив про прагнення України вступити у НАТО. Адже в цей день членами РПАС стали усі країни СНД.

Партнерство заради миру

Реальна участь України у діях НАТО розпочалася з 1994 року, коли Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру". Тоді для участі у програмі ми надали майже 1300 військовослужбовців, 10 літаків, 6 вертольотів, 2 кораблі та воєнізовані підрозділи цивільної оборони і два полігони.

Перша індивідуальна програма партнерства була укладена влітку 1995 року.

Миротворчі місії за участі України



Українці постійні учасники миротворчих місій

Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях. Наші миротворці були задіяні у Косово, Іраку, Афганістані. Україна є учасницею антитерористичної операції "Активні зусилля".

Розпочалася миротворча діяльність України у 1992 році. Тоді вже незалежна Україна направила миротворців до Югославії.

Процес вступу у НАТО зіпсував Янукович

Україна протягом усіх років незалежності була партнером НАТО і плавно наближалася до членства. У квітні 2010 року Янукович застопорив увесь процес. Він ліквідував міжвідомчу комісію з питань підготовки вступу нашої держави в альянс. Тоді ж був ліквідований національний центр з питань євроатлантичної інтеграції.

Курс на членство у НАТО

Однак після перемоги Революції гідності, з початком війни на Донбасі, а також окупацією Криму Україна повернула курс на вступ у Північноатлантичний альянс.

У грудні 2014 року генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив дуже важливу заяву: якщо Україна подасть заявку на членство в альянсі, НАТО її розгляне (щоправда, це не означає автоматичного прийому до лав Альянсу). При цьому він наголосив, що ми мусимо підтягнутися до стандартів організації.

За кілька днів нардепи підтримали законопроект про відмову від позаблокового статусу.

У листопаді минулого року Столтенберг підтвердив, що двері НАТО для України досі відкриті. За його словами, Північноатлантичний альянс залишається разом із Україною і "наше партнерство є надійним та міцним".

Останні роки Україна послідовно реформує сектор безпеки і оборони, наближаючи їх до норм альянсу.



Україну готові прийняти в НАТО за певних умов

План дій щодо членства

Цього року Україна ставить перед собою амбітну мету – зробити якомога більше, аби таки стати членом НАТО. Для цього представники України розпочнуть діалог із державами-членами НАТО про надання Києву Плану дій щодо членства.

Зауважимо, тема НАТО є однією з основних у посилах Петра Порошенка. Наприклад, під час нещодавньої великої прес-конференції він заявив, що його команда працює над закріпленням у Конституції норм щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

Цього липня відбудеться саміт НАТО у Брюсселі, під час якого заплановане засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів. Експерти вважають, що НАТО в цьому році може піти на розширення співпраці з Україною. Однак сподіватися на повноцінну співпрацю поки рано. Але це не мало б завадити Україні будувати тісні зв’язки з НАТО. Як, наприклад, це робить Грузія, яка також не є членом альянсу.

Скільки українців підтримує вступ у НАТО

З кожним роком все більше українців виступають за вступ нашої держави в Альянс. Як заявила у листопаді 2017 року віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: вступ до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) згідно з опитуваннями підтримує 62% українців.

Для порівнянні, за результатами опитування, проведеного 1996 року, на питання "Чи треба Україні стати членом НАТО?" — українці відповіли:

15 % — "так, і як найшвидше"

21 % — "так, але згодом"

45 % — "важко сказати"

19 % — "в жодному разі".

У свою чергу опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (грудень 2017 року) демонструє, що у випадку, якби референдум за вступ до Альянсу відбувався б зараз, "за" проголосували би 43%, "проти" – 34%.



З початком російської агресії прихильників членства України в НАТО стало більше, аніж противників

Вступ у НАТО дає не лише безпекову гарантію і підтримку у випадку військової агресії проти України. Вступ в альянс або хоча б позитивна динаміка у стосунках з НАТО має важливий вплив на економіку країни. Інвестори це сприймають як хороший сигнал і дають і вкладають гроші в країну. Трішки цифр для розуміння: у рік, коли Польща стала членом НАТО інвестиції в її економіку зросли майже в 4 рази, Чехії та Угорщини — у 3,5, Румунії — майже в 2,5, Болгарії — у 2.



Тож тісна співпраця з НАТО з перспективою вступу важлива для України і в плані безпеки, і для зростання економіки. А отже – кращого життя для кожного українця.