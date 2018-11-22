В четверг, 22 ноября, Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

За это решение проголосовали 311 народных депутатов.

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Законопроект внес в Конституцию такие изменения:

– абзац 5 преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины";

– пункт 5 части 1 статьи 85 изложить в следующей редакции: "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

– статью 102 дополнить частью 3 следующего содержания: "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

– статью 116 дополнить пунктом 1 со значком 1 следующего содержания: "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

– пункт 14 раздела XV "Переходные положения" исключить.

Также законопроект определяет, что Президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Также, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Раде заявил, что надеется, что депутаты окончательно поддержат изменения в Конституцию относительно движения в НАТО и ЕС уже в начале 2019 года.

Надеюсь, что в феврале на следующей сессии мы примем изменения в Конституцию окончательно,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).

В НАТО, комментируя этот законопроект подчеркнули, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.