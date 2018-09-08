Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию: появилась реакция НАТО

В Североатлантическом альянсе поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Об этом заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО, комментируя внесение Президентом Украины предложения об изменениях в Конституцию относительно закрепления необратимости европейского и евроатлантического курса государства, передает "Укринформ".

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Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства,

– подчеркнул представитель НАТО.

В Альянсе также отметили, что Украина возобновила свои евроатлантические стремления, поэтому решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что государство в будущем приобретет членство в НАТО, остается неизменным.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).