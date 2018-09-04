Мнения разошлись: нардепы прокомментировали законопроект Порошенко об изменениях в Конституцию

Новый политический сезон начат. Нардепы сегодня, 4 сентября уже успели немного поработать, и даже определились с повесткой дня на неделю. И сегодня же в парламенте наконец-то появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию, внесенного накануне Президентом. Изменения касаются курса на Евроинтеграцию и вступления в НАТО – их планируют зафиксировать в Основном законе как государственный курс

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка Анна Калюжная.

Читайте также: Порошенко хочет изменить внеблоковость Украины

После того, как вчера, 3 августа, на сайте ВРУ появился текст законопроекта относительно изменений в Конституцию, в президентской фракции это начали называть приоритетом на эту сессию. У некоторых депутатов из оппозиционных фракций похожие мысли. Они считают, что после того, как в Конституции будет зафиксирован курс Украины на евроинтеграцию и вступление в НАТО, то любые политики любых политических направлений должны будут придерживаться этого курса.

"Закрепление в Конституции Украины неуклонного курса в НАТО и Евросоюз к обретению полноценного членства почти единогласно определено ключевой задачей Парламента", – отметил на заседании ВР глава фракции БПП Артур Герасимов.

Эта норма очень важна на будущее для того, чтобы, какие бы выборы не происходили, мы понимали, что наша неизменность курса на европейскую интеграцию, на евроатлантическую интеграцию, в НАТО,

– прокомментировал законопроект нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

Юристы же норму называют декларативной и говорят: если состоится реванш пророссийских сил, то те найдут механизм, как обжаловать эту норму, например, через Конституционный Суд, а следовательно призывают вводить настоящие изменения в обороне, а не надеяться на то, что будут работать декларативные нормы.

Это скорее декларация даже не для наших партнеров из НАТО. Ведь даже если мы сто раз запишем, что мы движемся в НАТО, это никоим образом не повлияет на ускорение процедуры принятия нас в НАТО. Но как юрист я вам могу сказать: 300 голосов, которые нужны для того, чтобы записать, не означают, что потом эта норма не останется лишь декларацией,

– сказал нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец.

"На сегодня мы не слышали никакого предостережения или пожелания от наших международных партнеров, которые бы сказали, что у нас проблема в Конституции, более того – даже в законах. Они сегодня говорят о том, что наши основные проблемы – это то, что солдат должен быть таким, как солдат в НАТО", – подчеркнул нардеп от "Самопомочи" Тарас Пастух.

Читайте также: Порошенко назвал дату, когда ждать прекращения договора о дружбе с Россией

Парламентарии считают, что внеблоковый статус Украины в Конституции может быть изменен уже в этом месяце. О том, что это приоритет для него, сказал и глава ВРУ Андрей Парубий.