Порошенко назвал дату, когда ждать прекращения договора о дружбе Россией

На 5-м году с начала войны Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца сентября направит сообщение России о прекращении действия Договора о дружбе между странами.

Порошенко объяснил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не будет разорван, он только прекратит свое действие в связи с не продлением.

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Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением,

– сказал Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций в Администрации Президента вечером 3 сентября.

Как пишет "Интерфакс-Украина", президент также отметил, что вопрос продления или непродления этого договора является именно в его компетенции.



Поэтому после получения необходимых документов от МИД, он намерен до 30 сентября направить со своей подписью сообщение России о непродлении действия настоящего договора.



Порошенко также анонсировал по этому поводу заседание СНБО.



"Это требует голосования в парламенте, но безусловно я хотел бы провести по этому поводу консультацию, чтобы учесть мнение парламента, чтобы учесть его при подготовке соответствующего решения СНБО", – пояснил глава государства.

28 августа Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией Договор о дружбе. Тогда он отметил, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией не будет иметь практическое значение.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".