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Украина расторгнет договор о дружбе с Россией, – Порошенко

853 Читати новину українською
Украина и Россия
Украина и Россия / Уніан

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ будет прекращено в ближайшее время.

Об этом глава государства заявил в Twitter.

По словам Порошенко, договор о дружбе с РФ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Президент заявил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов для его прекращения.

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О каком договоре речь?Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязывались в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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