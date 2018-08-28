Украина расторгнет договор о дружбе с Россией, – Порошенко
Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ будет прекращено в ближайшее время.
Об этом глава государства заявил в Twitter.
По словам Порошенко, договор о дружбе с РФ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Президент заявил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов для его прекращения.
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О каком договоре речь?Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязывались в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".