Украина расторгнет договор о дружбе с Россией, – Порошенко

Действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ будет прекращено в ближайшее время.

Об этом глава государства заявил в Twitter.

По словам Порошенко, договор о дружбе с РФ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Президент заявил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов для его прекращения.

Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 28, 2018

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О каком договоре речь?Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязывались в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".