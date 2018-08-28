Россия отреагировала на заявление Порошенко о разрыве договора о дружбе

Разрыв базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников, передает IZ.

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"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств в России осуществлять те или иные соглашения", – заявил Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.

Сегодня, 28 августа, Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией договор о дружбе. По его словам, договор о дружбе с РФ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Президент заявил, что уже в ближайшее время ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов для его прекращения.

О каком договоре идет речь?

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязывались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".