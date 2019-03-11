В Конгрессе США заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгель во время выступления прямо заявил, что США посылают Украине "четкий сигнал поддержки" относительно ее стремления вступить в НАТО.
Об этом говорится в сообщении Embassy of Ukraine in the USA (Посольства Украины в США) на официальной странице в Facebook.
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Конгрессмен Элиот Энгель выступал в Палате представителей в поддержку законопроекта о непризнании аннексии Россией Крыма. Законопроект, к слову, одобрили единогласно.
Во время выступления Энгель отметил, что считает этот законопроект (а тапер уже – закон) четким сигналом поддержки от США Украине.
В этом же законе указано, что федеральные департаменты, агентства США или другие официальные учреждения не имеют права выражать суждения или совершать какие-то действия, которые можно было бы трактовать как противоречащие политике США относительно невозможности признания аннексии Крыма Россией.
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