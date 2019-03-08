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      В США единогласно одобрили законопроект, запрещающий признавать Крым российским

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      В США единогласно одобрили законопроект, запрещающий признавать Крым российским
      В США единогласно одобрили законопроект, запрещающий признавать Крым российским / censor.net.ua

      Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрили новый законопроект. Он запрещает американскому правительству признавать оккупированный Крым российским.

      Законопроекты были одобрены единогласно и направлены на рассмотрение в Палату представителей, говорится в итоге заседания комитета.

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      Что предусматривает законопроект? В самом тексте законопроекта предлагается запретить американским федеральным департаментам или Агентствам предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии России на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальные воды.

      Стоит заметить, что президент США имеет право сделать исключение, если он посчитает, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов.

      К слову, чтобы законопроект стал законом в США, его должны принять Палата представителей и Сенат США. Затем документ направят на подпись президенту Соединенных Штатов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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