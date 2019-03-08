Остановить конфликт и насилие на Донбассе, – США выдвинули четкое условие России

Россия пять лет назад развязала войну на Донбассе и до сих пор пытается дестабилизировать Украину с помощью конфликта. США призывают Кремль немедленно прекратить насилие на востоке страны, сделать все, чтобы в регионе наступил мир, и освободить незаконно захваченных на Азове моряков.

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис отметил, что Россия искусственно обостряет конфликт на Донбассе и нарушает минские договоренности, причем большинство из них на территориях, контролируемых пророссийскими боевиками, передает "Голос Америки".

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Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекателя этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие в Донбасском регионе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать,

– заявил Макрис.

США в очередной раз призывают Кремль немедленно освободить украинские военные судна и 24 моряков, которые были незаконно захвачены 25 ноября в Керченском проливе. Действия российских сил являются неоправданными и возмутительными.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех узников совести и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека включительно с исчезновениями, физическим и психологическим насилием и убийствами", – добавил он.

Также США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и полностью поддерживают территориальную целостность Украины, включительно с территориальными водами.

Почему Путин хочет захватить Украину?

Российский президент Владимир Путин продолжит бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "великую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что у главы Кремля две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось, и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше всего нацелен на соседнюю Украину.