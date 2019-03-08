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      Остановить конфликт и насилие на Донбассе, – США выдвинули четкое условие России

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      Россия должна прекратить боевые действия на Донбассе
      Россия должна прекратить боевые действия на Донбассе / Фото из открытых источников

      Россия пять лет назад развязала войну на Донбассе и до сих пор пытается дестабилизировать Украину с помощью конфликта. США призывают Кремль немедленно прекратить насилие на востоке страны, сделать все, чтобы в регионе наступил мир, и освободить незаконно захваченных на Азове моряков.

      Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис отметил, что Россия искусственно обостряет конфликт на Донбассе и нарушает минские договоренности, причем большинство из них на территориях, контролируемых пророссийскими боевиками, передает "Голос Америки".

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      Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекателя этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие в Донбасском регионе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать,
      – заявил Макрис.

      США в очередной раз призывают Кремль немедленно освободить украинские военные судна и 24 моряков, которые были незаконно захвачены 25 ноября в Керченском проливе. Действия российских сил являются неоправданными и возмутительными.

      "Мы призываем Россию немедленно освободить всех узников совести и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека включительно с исчезновениями, физическим и психологическим насилием и убийствами", – добавил он.

      Также США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и полностью поддерживают территориальную целостность Украины, включительно с территориальными водами.

      Почему Путин хочет захватить Украину?
      Российский президент Владимир Путин продолжит бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "великую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что у главы Кремля две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось, и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше всего нацелен на соседнюю Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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