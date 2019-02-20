Путину нужна Украина, чтобы создать великую Россию, – экс-президент Польши

Российский президент Владимир Путин не имеет намерений прекращать вмешательство в Украину, потому что за нее он еще "готов побороться" для воплощения своего имперского замысла. Цель главы Кремля – создать "великую Россию".

Россия-специалист по замороженным конфликтам, сказал президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский изданию Liga.net во время Мюнхенской конференции.

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Он отметил, что у президента России есть две цели – и за одну из них он готов бороться. Так, первая из стратегических целей Кремля – стать крупным игроком на мировой арене, но это Путину не удалось. А вторая – Россия, как сборщик бывших стран СССР.

Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось,

– сказал бывший лидер Польши.

Квасневский отметил, что Путин понимает – страны Балтии ему не достанутся. Поэтому изменения его политики в отношении Украины ждать не следует.

Кроме того, польский политик считает, что за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике. Однако в его окружении "много силовиков", они и "стимулируют военные настроения в обществе".

"Меня беспокоит, что путинская Россия – хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику", – заявил он.

Экс-президент Польши считает, дело идет "к долговременному конфликту". Со своей стороны, Запад может только "поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решение".

Решений нет. Политика РФ будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, задевая этим Запад. Из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решатся на главные для вас вопросы – вступление в НАТО и ЕС,

– считает Квасневский.

По словам бывшего польского президента, Россия не готова делать ничего навстречу мира. Зато у Запада нет больше никакой возможности влиять на Кремль, кроме как продолжать санкции и, возможно, расширять их.

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Отметим, Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. Кроме того, группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине