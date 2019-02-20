Путіну потрібна Україна, щоб створити велику Росію, – екс-президент Польщі

Російський президент Володимир Путін не має намірів припиняти втручання в Україну, бо за неї він ще "готовий поборотися" для втілення свого імперського задуму. Мета очільника Кремля – створити "велику Росію".

Росія – фахівець із заморожених конфліктів, сказав президент Польщі 1995-2005 років Олександр Кваснєвський виданню Liga.net від час Мюнхенської конференції.

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Він зазначив, що у президента Росії є дві мети – і за одну з них він готовий боротися. Так, перша із стратегічних цілей для Кремля – стати великим гравцем на світовій арені, але це Путіну не вдалося. А друга – Росія як збирач колишніх країн СРСР.

Путіну потрібна ваша країна, щоб створити велику Росію. Це нікуди не поділося,

– сказав колишній ліде Польщі.

Кваснєвський зазначив, що Путін розуміє – країни Балтії йому не дістануться. Тому зміни його політики щодо України чекати не слід.

Окрім того, польський політик вважає, що за рік після виборів Путін нічого не запропонував росіянам в економіці. Однак у його оточенні "забагато силовиків", вони і "стимулюють військові настрої в суспільстві".

"Мене турбує, що путінська Росія – хороший фахівець із заморожених конфліктів. Пам'ятаєте, що трапилося в Нагірному Карабасі, Придністров'ї, Грузії і тепер в Україні. Для них це не проблема, а навпаки. Вони будують на цьому політику", – заявив він.

Екс- президент Польщі вважає, справа йде "до довготривалого конфлікту". Зі свого боку, Захід може лише "підтримувати санкції і бути в діалозі з Росією, шукати рішення".

Рішень немає. Політика РФ буде постійно спрямована на дестабілізацію України, піддіваючи цим Захід. Через війну на Донбасі, Брюссель і Вашингтон не наважиться на найголовніші для вас питання – вступ до НАТО та ЄС,

– вважає Кваснєвський.

За словами колишнього польського президента, Росія не готова робити нічого назустріч миру. Натомість у Заходу немає більше ніякої можливості впливати на Кремль, крім як продовжувати санкції і, можливо, розширити їх.

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Зазначимо, Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Окрім того, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні