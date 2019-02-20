16:25
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Путіну потрібна Україна, щоб створити велику Росію, – екс-президент Польщі

      7
      Кваснєвський вважає, що Росія не змінить політики щодо України
      Кваснєвський вважає, що Росія не змінить політики щодо України / Фото з відкритих джерел

      Російський президент Володимир Путін не має намірів припиняти втручання в Україну, бо за неї він ще "готовий поборотися" для втілення свого імперського задуму. Мета очільника Кремля – створити "велику Росію".

      Росія – фахівець із заморожених конфліктів, сказав президент Польщі 1995-2005 років Олександр Кваснєвський виданню Liga.net від час Мюнхенської конференції.

      Читайте також: Наступною ціллю Путіна може стати агресія щодо порту Одеси, – британський полковник

      Він зазначив, що у президента Росії є дві мети – і за одну з них він готовий боротися. Так, перша із стратегічних цілей для Кремля – стати великим гравцем на світовій арені, але це Путіну не вдалося. А друга – Росія як збирач колишніх країн СРСР.

      Путіну потрібна ваша країна, щоб створити велику Росію. Це нікуди не поділося,
      – сказав колишній ліде Польщі.

      Кваснєвський зазначив, що Путін розуміє – країни Балтії йому не дістануться. Тому зміни його політики щодо України чекати не слід.

      Окрім того, польський політик вважає, що за рік після виборів Путін нічого не запропонував росіянам в економіці. Однак у його оточенні "забагато силовиків", вони і "стимулюють військові настрої в суспільстві".

      "Мене турбує, що путінська Росія – хороший фахівець із заморожених конфліктів. Пам'ятаєте, що трапилося в Нагірному Карабасі, Придністров'ї, Грузії і тепер в Україні. Для них це не проблема, а навпаки. Вони будують на цьому політику", – заявив він.

      Екс- президент Польщі вважає, справа йде "до довготривалого конфлікту". Зі свого боку, Захід може лише "підтримувати санкції і бути в діалозі з Росією, шукати рішення".

      Рішень немає. Політика РФ буде постійно спрямована на дестабілізацію України, піддіваючи цим Захід. Через війну на Донбасі, Брюссель і Вашингтон не наважиться на найголовніші для вас питання – вступ до НАТО та ЄС,
      – вважає Кваснєвський.

      За словами колишнього польського президента, Росія не готова робити нічого назустріч миру. Натомість у Заходу немає більше ніякої можливості впливати на Кремль, крім як продовжувати санкції і, можливо, розширити їх.

      Читайте також: Клімкін розповів, як Захід надихає Кремль на подальшу агресію в Україні

      Зазначимо, Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації. Окрім того, група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      45838
      Теги: Анексія Криму Війна на Донбасі Новини Росії Новини Польщі Україна – Росія Володимир Путін Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      сьогодні , 16:03 Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 312
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      сьогодні , 14:05 Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      Женя Котик 549
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сьогодні , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 932
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сьогодні , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 959
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук