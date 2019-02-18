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      ЄС схвалив пакет санкцій проти Росії через агресію на Азові

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      ЄС схвалив пакет санкцій проти Росії через агресію на Азові
      ЄС схвалив пакет санкцій проти Росії через агресію на Азові / joinfo.ua

      Рада міністрів Євросоюзу під час засідання 18 лютого ухвалила так званий "азовський" пакет санкцій проти Російської Федерації.

      Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що засідання Ради міністрів ЄС поки продовжується, тому в найближчий час з’явиться інформація щодо політичного рішення за його підсумками, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Єлісєєв сказав, що нарешті ЄС після деякої паузи ухвалив важливе рішення щодо пакета санкцій, так званого "азовського".

      Група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні.

      Однак, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що американські санкції є беззмістовними. Він також вважає, що нові обмеження проти РФ, які збираються ввести США через агресію Росії поблизу Керченської протоки, "будуть такими ж безглуздими, як і попередні".

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Європа Санкції Євросоюз Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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