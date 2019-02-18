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      США і ЄС можуть лякати Росію санкціями з певною метою, – експерт

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      США і ЄС можуть ввести нові санкції проти Росії
      США і ЄС можуть ввести нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Заяви США і ЄС про введення санкцій проти Росії через ситуацію в Азові – страшилка. Запровадження санкцій є можливим. Але в питанні Керченської протоки треба виходити з іншого.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За словами експерта, треба розуміти, які це будуть санкції. Швидше, мовиться про персональні, а не економічні санкції. Зокрема, проти конкретних осіб і юридичних суб'єктів, причетних до порушень правил судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці.

      Заяви Заходу про нові санкції у зв’язку із ситуацією в Керченській протоці можуть бути попередженням. Тобто, якщо і далі будуть порушення з боку Росії в Керченській протоці, тоді США і ЄС введуть обмеження для російського судноплавства. Додаткові перевірки російських суден, наприклад. Таким чином можуть лякати Росію,
      – вважає Володимир Фесенко.

      На переконання політолога, треба виходити не з того, що будуть нові санкції проти Росії. Тому що, вочевидь, вони будуть такими, щоб не створювати нової кризи між Заходом і Росією. Введення санкцій Захід може використовувати в переговорному процесі щодо Донбасу та Азову. Але після президентських виборів в Україні.

      Що сталося в Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію щодо Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Новини США Санкції Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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