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      Росія хоче економічно висушити Азовське море, – депутат Бундестагу

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      Німецький депутат відвідав Маріуполь та переконався у російській блокаді Азову
      Німецький депутат відвідав Маріуполь та переконався у російській блокаді Азову / фото із соцмереж

      Німецькі політики хочуть допомогти забезпечити у Керченській протоці та в Азовському морі вільне судноплавство. Після огляду ситуації у Маріуполі депутат Бундестагу Мануель Саррацин переконаний, що українські порти окупанти намагаються "висушити економічно".

      Маріупольський та Бердянський торговий порти є єдиними в Азовському морі, які забезпечують імпорт та експорт товарів зі східних та південно-східних регіонів України. Через окупацію Росією Керченської протоки ці морські порти фактично залишилися ізольованими.

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      "Я побував у Маріуполі, можу сказати, що кожен корабель затримують на 1 – 3 дні через контроль і морські обмеження під час проходження Керченської протоки", – написав німецький депутат Саррацин у своєму Twitter.

      Відомо, що німецький політик збирається провести в Україні зустрічі із українськими політиками, дипломатами та представниками ОБСЄ. Саррацин є експертом у східноєвропейській політиці і до 6 лютого перебуватиме із робочим візитом в Україні.

      В Азовському морі Росія намагається "економічно висушити" Маріуполь,
      – вважає депутат Бундестагу.

      Водночас, він зазначає, що влада Маріуполя, директор порту і громадяни налаштовані позитивно.

      "Німеччина може допомогти! Безкоштовною навігацією, а також – з поліпшенням інфраструктури та екологічної ситуації", – додає Саррацин.

      Додамо, що через будівництво окупантами Кримського мосту під загрозою опинилось взагалі все судноплавство. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця" і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти.

      Блокада Азовського моря Росією: хроніка останніх подій
      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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