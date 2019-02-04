Росія хоче економічно висушити Азовське море, – депутат Бундестагу
Німецькі політики хочуть допомогти забезпечити у Керченській протоці та в Азовському морі вільне судноплавство. Після огляду ситуації у Маріуполі депутат Бундестагу Мануель Саррацин переконаний, що українські порти окупанти намагаються "висушити економічно".
Маріупольський та Бердянський торговий порти є єдиними в Азовському морі, які забезпечують імпорт та експорт товарів зі східних та південно-східних регіонів України. Через окупацію Росією Керченської протоки ці морські порти фактично залишилися ізольованими.
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"Я побував у Маріуполі, можу сказати, що кожен корабель затримують на 1 – 3 дні через контроль і морські обмеження під час проходження Керченської протоки", – написав німецький депутат Саррацин у своєму Twitter.
Відомо, що німецький політик збирається провести в Україні зустрічі із українськими політиками, дипломатами та представниками ОБСЄ. Саррацин є експертом у східноєвропейській політиці і до 6 лютого перебуватиме із робочим візитом в Україні.
В Азовському морі Росія намагається "економічно висушити" Маріуполь,
– вважає депутат Бундестагу.
Водночас, він зазначає, що влада Маріуполя, директор порту і громадяни налаштовані позитивно.
"Німеччина може допомогти! Безкоштовною навігацією, а також – з поліпшенням інфраструктури та екологічної ситуації", – додає Саррацин.
Додамо, що через будівництво окупантами Кримського мосту під загрозою опинилось взагалі все судноплавство. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця" і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти.