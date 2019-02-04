Росія хоче економічно висушити Азовське море, – депутат Бундестагу

Німецькі політики хочуть допомогти забезпечити у Керченській протоці та в Азовському морі вільне судноплавство. Після огляду ситуації у Маріуполі депутат Бундестагу Мануель Саррацин переконаний, що українські порти окупанти намагаються "висушити економічно".

Маріупольський та Бердянський торговий порти є єдиними в Азовському морі, які забезпечують імпорт та експорт товарів зі східних та південно-східних регіонів України. Через окупацію Росією Керченської протоки ці морські порти фактично залишилися ізольованими.

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"Я побував у Маріуполі, можу сказати, що кожен корабель затримують на 1 – 3 дні через контроль і морські обмеження під час проходження Керченської протоки", – написав німецький депутат Саррацин у своєму Twitter.

Відомо, що німецький політик збирається провести в Україні зустрічі із українськими політиками, дипломатами та представниками ОБСЄ. Саррацин є експертом у східноєвропейській політиці і до 6 лютого перебуватиме із робочим візитом в Україні.

В Азовському морі Росія намагається "економічно висушити" Маріуполь,

– вважає депутат Бундестагу.

Водночас, він зазначає, що влада Маріуполя, директор порту і громадяни налаштовані позитивно.

"Німеччина може допомогти! Безкоштовною навігацією, а також – з поліпшенням інфраструктури та екологічної ситуації", – додає Саррацин.

Im Asowschen Meers versucht #Russland #Mariupol wirtschaftlich auszutrocknen. Trotzdem blicken hier Stadtverwaltung, Hafendirektor und Zivilgesellschaft nach vorne. Wir können helfen! Mit Einsatz f freie Schifffahrt u Hilfe bei Verbesserung Infrastruktur und der Umweltsituation! pic.twitter.com/y5RCkcayPA — Manuel Sarrazin (@ManuelSarrazin) 3 лютого 2019 р.

Додамо, що через будівництво окупантами Кримського мосту під загрозою опинилось взагалі все судноплавство. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця" і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти.