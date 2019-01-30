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      Через міст окупантів у Криму стрімко міліє канал морського порту, – ЗМІ

      827 Читать новость на русском
      Кримський міст
      Кримський міст / фото з відкритих джерел

      Керченський канал стрімко міліє. Про це свідчать заміри води на його ділянках: особливо помітні зміни за період з 2015 по 2019 роки. Різке обміління, найімовірніше, спричинене зведенням Кримського мосту.

      Так, восени 2015 року Керченський підхідний канал дозволяв проводити в торговельний порт судна з осадкою до 8 метрів, а вже в січні 2019 року прохідна осадка кораблів зменшилася аж до 4,9 метра, інформує "Керч.фм".

      Читайте також: У скільки Росії обійшлося будівництво мосту через Керченську протоку

      Раніше процес обміління плавно розтягувався у часі, проте він різко активізувався після початку будівництва Кримського мосту.

      У цьому часовому проміжку (з 2015 по 2019 роки) кілька разів коректувалися прохідні осідання суден, причому тільки в сторону зменшення.

      На думку фахівця видання, замулювання каналу є природним процесом, проте і він вказує на погіршення проблеми після зведення Кримського мосту.

      Після початку будівництва Кримського мосту наприкінці 2015 року замулювання стрімко зросло. Проблема може полягати у зміні гідродинаміки в Керченській протоці. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця". Потік води прагне обігнути міст і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти,
      – пояснив експерт керченського сайту.

      Окрім того, замулювання може спричинити серйозну проблему у судноплавстві через Керченську протоку. Його можна врятувати лише за умови постійної чистки каналу. Проте такий ефект також спостерігається у самій Керченській протоці. За останні роки там відразу декілька суден сіли на мілину у тих місцях, де вони раніше вільно проходили.

      "Зменшення прохідної осадки кораблів дуже негативно впливає на можливості портів. Замулений Керченський підхідний канал зводить на "ні" переваги глибоководних причалів. Укупі з санкціями і новими вимогами законодавства, це вже фактично "вбило" морську галузь Керчі. Зарплати в морському секторі впали в кілька разів у порівнянні з рівнем 5-річної давності. Багато людей втратили роботу", – зазначають у виданні.

      Що таке Кримський міст? Це переправа, яка з’єднує анексований Росією Кримський півострів із Таманським півостровом в РФ. Він незаконно зведений окупантами: 15 травня 2018 року президент РФ Володимир Путін відкрив міст та запустив автомобільний рух по ньому.

      Протяжність переправи становить 19 кілометрів. Російські окупанти збираються відкрити залізничний рух по Кримському мосту у 2019 році.

      Які ще халепи траплялися із Кримським мостом: 
      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Кримський міст Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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