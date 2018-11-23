Чому Кримський міст зміщується і руйнується: пояснення експертів

Кримський міст, який з'єднує незаконно анексований півострів з Росією, буде продовжувати зміщуватися, просідати та з роками руйнуватися. Причиною цьому є те, що споруда побудована всупереч будівельним нормам та некваліфікованими спеціалістами.

Про це розповіли експерти в коментарі "Крим.Реалії", коментуючи інформацію МінТОТ про зміщення та просідання Кримського мосту.

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Раніше 24 канал повідомляв, що у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік. Також, про це свідчать і процеси зміщення арок на переправі.

За словами експертів, складні погодні умови взимку можуть посилити нестабільність Кримського мосту.

Так, інженер-мостобудівник, головний інженер проекту компанії "Союзтранспроект" Георгій Росновський зазначив, що не бачив особисто проекту Кримського мосту, але впевнений, що тріщини і зсуви з ним трапляються.

"Швидше за все, це наслідок низької кваліфікації як будівельників, так і проектувальників. Я завжди говорив, що міст будують не там, де треба, і не так, як треба. "Стройгазмонтаж" – це що, великі мостовики? Це сміх. Міст завжди там був потрібен, але Керченська протока – настільки складне місце перетину, тому тільки в останні роки з'явилася можливість його побудувати. Але робити це потрібно правильно і слухати фахівців", – наголосив Росновський.

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Доктор технічних наук, професор Інституту водних проблем Російської академії наук Володимир Дебольский розповів, що можливі просідання повинні враховуватися при будівництві мостів.

Водночас, на думку українського інженера-мостобудівника Петра Коваля, на точність супутникових вимірів щодо зміщень мосту покладатися можна.

Рахунок іде вже не на міліметри, а на сантиметри. Якщо б ми говорили про міліметри – то так, зі супутника це помітити складно. Якщо ми говоримо про сантиметри – цілком ймовірно, що зміщення є... Якщо такі деформації накопичуються, це веде до втоми, до руйнування – звичайно, проблема буде,

– пояснив Коваль.

Також, перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі запевнив, що у випадку з Керченським мостом супутникові дані можуть багато розповісти. За його словами, для стабільності міст повинен стояти на гранітній основі, а Кримський стоїть "на пластиліні".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що "проект століття" окупантів, Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.



У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно".

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.