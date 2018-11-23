Почему Крымский мост смещается и разрушается: объяснение экспертов

Крымский мост, соединяющий незаконно аннексированный полуостров с Россией, будет продолжать смещаться, проседать и с годами разрушаться. Причиной этому является то, что сооружение построено вопреки строительным нормам и неквалифицированными специалистами.

Об этом рассказали эксперты в комментарии "Крым.Реалии", комментируя информацию МинТОТ о смещении и проседания Крымского моста.

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Ранее 24 канал сообщал, что в МинТОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год. Также, об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

По словам экспертов, сложные погодные условия зимой могут усилить нестабильность Крымского моста.

Так, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании "Союзтранспроект" Георгий Росновский отметил, что не видел лично проекта Крымского моста, но уверен, что трещины и оползни с ним случаются.

"Скорее всего, это следствие низкой квалификации как строителей, так и проектировщиков. Я всегда говорил, что мост строят не там, где надо, и не так, как надо. "Стройгазмонтаж" – это что, большие мостовики? Это смех. Мост всегда там был нужен, но Керченский пролив – настолько сложное место пересечения, поэтому только в последние годы появилась возможность его построить. Но делать это нужно правильно и слушать специалистов", – подчеркнул Росновский.

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Доктор технических наук, профессор Института водных проблем Российской академии наук Владимир Дебольский рассказал, что возможные проседания должны учитываться при строительстве мостов.

Однако, по мнению украинского инженера-мостостроителя Петра Коваля, на точность спутниковых измерений относительно смещений моста полагаться нельзя.

Счет идет уже не на миллиметры, а на сантиметры. Если бы мы говорили о миллиметрах – то да, со спутника это заметить сложно. Если мы говорим о сантиметрах – вполне вероятно, что смещение есть... Если такие деформации накапливаются, это ведет к усталости, к разрушению – конечно, проблема будет,

– пояснил Коваль.

Также, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи заверил, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут многое рассказать. По его словам, для стабильности мост должен стоять на гранитном основании, а Крымский стоит "на пластилине".

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что "проект века" оккупантов, Крымский мост частично обрушился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.



В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.