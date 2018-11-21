Крымский мост смещается: появилась реакция России

Российские оккупанты прокомментировали информацию о смещении и проседании Крымского моста, который соединяет незаконно аннексированный полуостров с РФ. Они заявили, что эти данные являются "мифом".

Такое заявление опубликовали на официальной странице инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал, что в МинТОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Также, об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

По оценкам экспертов, такие изменения свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор моста, имеют негативное влияние на акваторию Черного моря и даже могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

Снимок, свидетельствующий о смещении Крымского моста

Оккупанты заявили, что данные МинВОТ якобы являются ложными. Они убеждены, что мост, который уже частично обвалился, вроде бы будет "стоять всегда".

Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но про Крымский мост "мифы" пополняются

– отметили оккупанты.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что "проект века" оккупантов, Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента - техническая неисправность одной из домкратных систем.

Крымскотатарский активист Ленур Ислямов отметил, что Крымский мост построен без соблюдения соответствующих норм. Поэтому, любые нагрузки, в частности, таяния льдов в Азовском море, сооружение не выдержит и начнет разрушаться.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.