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Плавучий кран протаранил Крымский мост: опубликовано видео

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Обнародовано видео столкновения плавкрана с Крымским мостом
Обнародовано видео столкновения плавкрана с Крымским мостом / Соцсети

В сети появилось видео инцидента на Крымском мосту, когда в переправу врезался плавучий кран.

Ранее 24 канал сообщал, что 8 сентября плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России. В итоге плавкран повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

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Впоследствии в сети появилось видео инцидента.

Плавкран врезался в Крымский мост: видео

Добавим, что инцидент произошел в результате шторма в акватории Керченского пролива, из-за которого сорвался с якоря плавкран. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство к Крымскому мосту на участке между островом Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста.

К слову, недавно оккупанты на Крымском мосту через Керченский пролив установили первые железнодорожные пролеты.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Крыма Крымский мост Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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