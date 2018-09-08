15:27
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Крымский мост пострадал во время шторма: известны детали

513 Читати новину українською
Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост
Плавучий кран сорвался с якоря и повредил Керченский мост / Фото из открытых источников

В субботу, 8 сентября, плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России. Плавкран повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – управление дорог оккупантов "Тамань", передает "Крым.Реалии".

Читайте также: Крымский мост установил новый "рекорд"

Издание сообщает, что в акватории Керченского пролива из-за шторма сорвало с якоря плавкран.

Несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227-й автодорожной части моста,
– говорится в сообщении.

Так, стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение", – сообщили изданию в пресс-службе.

Из-за усиления ветра в Керченском проливе на трассе А-290 с Крымского моста действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Напомним, в Украине предлагают ввести санкции против 19-ти российских компаний, которые причастны к строительству Крымского моста на аннексированном полуострове.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Крымский мост Аннексия Крыма Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
сегодня, 10:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
1 7601
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сегодня, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сегодня, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поведение Януковича привело к критическому моменту, - Туск
 25 января 2014 , 06:44 8
Прокурор: Факт издевательства над заключенными Бердянской колонии подтвердился
 21 февраля 2012 , 20:23 3
Полузащитник "Динамо" подписал новый контракт с клубом
 19 декабря 2016 , 14:10
Маркевич может работать в турецком клубе, тренер попросил два трансфера
 20 апреля 2017 , 12:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук