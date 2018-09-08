Крымский мост пострадал во время шторма: известны детали

В субботу, 8 сентября, плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России. Плавкран повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба оператора моста – управление дорог оккупантов "Тамань", передает "Крым.Реалии".

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Издание сообщает, что в акватории Керченского пролива из-за шторма сорвало с якоря плавкран.

Несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227-й автодорожной части моста,

– говорится в сообщении.

Так, стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

"По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более шести-восьми часов, однако эксплуатационная служба сможет приступить к работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение", – сообщили изданию в пресс-службе.

Из-за усиления ветра в Керченском проливе на трассе А-290 с Крымского моста действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Напомним, в Украине предлагают ввести санкции против 19-ти российских компаний, которые причастны к строительству Крымского моста на аннексированном полуострове.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.