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Крымский мост установил новый "рекорд"

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Оккупанты заявили о новом рекорде Крымского моста
Оккупанты заявили о новом рекорде Крымского моста / most.life

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России, в воскресенье, 5 августа, был зарегистрирован новый рекордный трафик. Так, по сооружению якобы проехали 32 тысячи автомобилей за сутки.

Об этом со ссылкой на информационный центр "Крымский мост" сообщает "ТАСС".

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В воскресенье, 5 августа, зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту: за сутки по нему проехали 32 406 транспортных средств в обе стороны, из них более 19 тысяч автомобилей в сторону Крыма,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 11 тысяч машин больше, чем в день открытия моста, 16 мая. Предыдущий рекорд был установлен 15 июля, когда по сооружению проехали 31,5 тысяч автомобилей.

Добавим, сейчас по мосту могут ездить только легковые автомобили. Движение грузового транспорта должны позволить осенью, а в 2019 году планируется открытие железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Крымский мост Новости Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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