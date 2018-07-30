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От чего может рухнуть Крымский мост

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Ученый обнародовал угрозу для Крымского моста
Ученый обнародовал угрозу для Крымского моста / Соцсети

Так называемый Крымский мост, которым оккупанты соединили материковую часть России с аннексированным ими Крымом, может рухнуть, если по морю даже пойдет ледостав. Похожее произошло в Казахстане еще во времена СССР.

Такое заявление сделал кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар, пишет "Обозреватель". 

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"Я вам расскажу, как рухнул маленький мост в Казахстане во времена Советского Союза. Под мостом проходила снегоуборочная машина, и в то же время по мосту ехал ГАЗ-69. Они вошли в резонанс, мост рухнул, погибли 4 человека", – убеждает специалист.

По его словам, подобный сценарий представляет опасность и для Крымского (Керченского) моста.

"Самое опасное, что колебания могут войти в резонанс. Например, по морю пошел ледостав, который может наворачивать лед, или крупнотоннажные корабли, а сверху поехали машины", – отмечает он.

Между тем Медовар отметил, если же Крымский мост все же начнет рушиться, тогда будет наблюдаться перенапряжение, поэтому может пойти перекос, и в этом месте может быть провал.

В этом контексте ученый посоветовал тем, кто намерен пересекать Керченский пролив, пользоваться не мостом, а паромной переправой.

"Я просто хочу, чтобы все были живы", – подытожил андидат геолого-минералогических наук и горный инженер-гидрогеолог.

Напомним, ранее экс-вице-премьер АР Крым и бывший нардеп Андрей Сенченко заявлял, что Крымский мост, который построен не до конца, сейчас является объектом очень крупной техногенной опасности.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Чрезвычайное происшествие Аннексия Крыма Катастрофа Новости Украины Крымский мост
Источник: 24 Канал
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