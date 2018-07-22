Крымский мост может повлечь экологическую катастрофу: экс-нардеп объяснил опасность

Украина имеет намерение в ближайшее время провести всеобъемлющую экологическую экспертизу по строительству Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив. Также, в случае подтверждения угрозы экологической катастрофы, украинская власть обратится к странам Черноморского бассейна.

Об этом рассказал экс-вице-премьер АР Крым, экс-нардеп Андрей Сенченко в эфире ObozTV.

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По его словам, проблемы с Крымским мостом, который в настоящее время не до конца построен, однако уже частично введен в эксплуатацию, возникают еще до его полной проектной нагрузки.

История этого вопроса, есть выводы специалистов, как украинских так и российских, что при строительстве этого моста нарушено все. Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют эту постройку,

– заявил политик.

Правозащитник отметил, что после возвращения аннексированного Россией Крыма проблема моста, как техногенной опасности, останется Украине в наследство от оккупантов.

"Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а снос будет стоить еще больше", – подчеркнул Сенченко.

Он добавил, что окончательную судьбу Крымского моста нужно будет решать впоследствии.

Также, комментируя введение и ужесточение санкций в отношении лиц и предприятий, причастных к строительству сооружения, правозащитник отметил, что внедрение персональных ограничений не наносят западным партнерам Украины значительных негативных последствий.

"Что касается европейских компаний, то они безусловно тоже теряют. И на этом фоне нужно, что бы Украина занимала более последовательную позицию; если мы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, то очень важно, чтобы мы были искренними и на 100% использовали наши возможности", – подытожил Сенченко.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.