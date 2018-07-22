Кримський міст може спричинити екологічну катастрофу: екс-нардеп пояснив небезпеку

Україна має намір у найближчий час провести всеосяжну екологічну експертизу щодо будівництва Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку. Також, у разі підтвердження загрози екологічної катастрофи, українська влада звернеться до країн Чорноморського басейну.

Про це розповів екс-віце-прем'єр АР Крим, екс-нардеп Андрій Сенченко в ефірі ObozTV.

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За його словами, проблеми з Кримським мостом, який наразі є не до кінця побудованим, проте вже частково введеним в експлуатацію, виникають ще до його повного проектного навантаження.

Є історія цього питання, є висновки фахівців, як українських так і російських, що при будівництві цього мосту порушено все. Тому для мене, в першу чергу, це об’єкт дуже великої техногенної небезпеки. Як для Азовського моря, судноплавства, так і для людей, які зараз використовують цю споруду,

– заявив політик.

Правозахисник зауважив, що після повернення анексованого Росією Криму проблема мосту, як техногенної небезпеки, залишиться Україні у спадщину від окупантів.

"Україні він не потрібен, його експлуатація дорого коштує, а знесення коштуватиме ще більше", – наголосив Сенченко.

Він додав, що остаточну долю Кримського мосту треба буде вирішувати згодом.

Також, коментуючи введення і посилення санкцій щодо осіб та підприємств, причетних до будівництва споруди, правозахисник зауважив, що впровадження персональних обмежень не завдають західним партнерам України значних негативних наслідків.

"Що стосується європейських компаній, то вони безперечно теж втрачають. І на цьому фоні потрібно, що б Україна займала більш послідовну позицію; якщо ми вимагаємо від наших друзів або гарантів нашої безпеки посилення санкцій, то дуже важливо, щоб ми були щирими і на 100% використовували наші можливості", – підсумував Сенченко.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.