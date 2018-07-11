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На Кримському мосту виникли нові проблеми

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Кримський міст спіткали нові проблеми
Кримський міст спіткали нові проблеми / most.life

Нещодавно відкритий Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, є небезпечним для проїзду.

Про це пише російське видання "Дни.ру". 

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Так, наприкінці червня на магістралі мосту несподівано було заблоковано рух, через що авто простояли у черзі в обидва боки близько 20 хвилин, і за цей час на трасі встиг утворитися великий затор.

Водночас, у прес-службі управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Федерального дорожнього агентства зазначили, що нічого екстраординарного не сталося, адже закриття Кримського мосту було зумовлене перевіркою діяльності експлуатаційних систем, а також екстрених служб.

"Рух, звичайно, запустили, але осад, як кажуть, залишився. Розбурхали громадськість і знімки порожнього, без єдиної машини, Кримського моста, які виклав менше тижня тому один з користувачів соціальної мережі Twitter", – зауважують ЗМІ.

Матеріал викликав широкий відгук у аудиторії, доказом чого стали сотні коментарів, залишених під статтею. Так, користувачка Ліона розповіла, що побувала на трасі 6 липня, і ця поїздка залишила в неї сумні спогади.

Жах. Все трясеться і колишеться, дивися, й впаде. взимку точно знесе разом з машинами. Їздити небезпечно,
– наголошує жінка. 


Коментар туристки Ліони про поїздку Кримським мостом

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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