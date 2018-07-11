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На Крымском мосту возникли новые проблемы

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Крымский мост постигли новые проблемы
Крымский мост постигли новые проблемы / most.life

Недавно открытый Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, опасен для проезда.

Об этом пишет российское издание "Дни.ру".

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Так, в конце июня на трассе моста неожиданно было заблокировано движение, из-за чего автомобили простояли в очереди в обе стороны около 20 минут, и за это время на трассе успел образоваться большой затор.

В то же время, в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства отметили, что ничего экстраординарного не произошло, ведь закрытие Крымского моста было обусловлено проверкой эксплуатационных систем, а также экстренных служб.

"Движение, конечно, запустили, но осадок, как говорится, остался. Взбудоражили общественность и снимки пустого, без единой машины, Крымского моста, которые выложил меньше недели назад один из пользователей социальной сети Twitter", – отмечают СМИ.

Материал вызвал широкий отклик у аудитории, доказательством чего стали сотни комментариев, оставленных под статьей. Так, пользовательница Лиона рассказала, что побывала на трассе 6 июля, и эта поездка оставила у нее невесёлые воспоминания.

Жуть. Все трясется и колышется, того и гляди рухнет. Зимой точно снесет вместе с машинами. Ездить опасно,
– отмечает женщина.


Комментарий туристки Лионы о поездке по Крымскому мосту

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Крымский мост Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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