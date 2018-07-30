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Від чого може завалитися Кримський міст

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Учений оприлюднив загрозу для Кримського мосту
Учений оприлюднив загрозу для Кримського мосту / Соцмережі

Так званий Кримський міст, яким окупанти з'єднали материкову частину Росії з анексованим ними Кримом, може завалитися, якщо морем навіть піде льодостав. Схоже сталося у Казахстані ще у часи СРСР.

Таку заяву зробив кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог, член партії РОДП "Яблуко" Юрій Медовар, пише "Обозреватель". 

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"Я вам розповім, як звалився маленький міст у Казахстані за Радянського Союзу. Під мостом проходила снігоприбиральна машина, і водночас по мосту їхав ГАЗ-69. Вони увійшли в резонанс, міст завалився, загинули 4 людини", – переконує фахівець.

За його словами, подібний сценарій становить небезпеку і для Кримського (Керченського) мосту.

"Найнебезпечніше, що коливання можуть увійти в резонанс. Наприклад, морем пішов льодостав, який може навертати кригу, або великотоннажні кораблі, а зверху поїхали машини", – зазначає він.

Водночас Медовар зауважив, якщо ж Кримський міст усе ж почне валитися, тоді спостерігатиметься перенапруження, відтак може піти перекіс, і в цьому місці може бути провал.

У цьому контексті вчений порадив тим, хто має намір перетинати Керченську протоку, користуватися не мостом, а поромною переправою.

"Я просто хочу, щоб усі були живі", – підсумував андидат геолого-мінералогічних наук і гірничий інженер-гідрогеолог.

Нагадаємо, раніше екс-віце-прем'єр АР Крим і колишній нардеп Андрій Сенченко заявляв, що Кримський міст, який є не до кінця побудованим, зараз є об’єктом дуже великої техногенної небезпеки.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Анексія Криму Надзвичайні ситуації Катастрофа Новини України Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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