21:29
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Окупанти відзначилися шокуючим вчинком через Кримський міст: промовисті фото і відео

4254 Читать новость на русском
Окупанти почали руйнувати будинки жителям Керчі через Кримський міст
Окупанти почали руйнувати будинки жителям Керчі через Кримський міст / kerch.fm

В анексованій Росією Керчі місцева жителька втратила будинок через будівництво Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ через Керченську протоку.

Про це повідомляє місцевий сайт "Керчь.ФМ".

Читайте також: Кримський міст може спричинити екологічну катастрофу: екс-нардеп пояснив небезпеку

Зазначається, що дачна ділянка, власницею якої є мешканка Керчі, потрапила під будівництво залізниці, введення автомобільної дороги і входить до санітарної зони.

За словами жінки, підрядник викупив частину ділянки в розмірі двох соток і жінка вже отримала компенсацію, але за інші шість, дачний двоповерховий будинок, господарські будівлі та зелені насадження власниці ніхто так і не заплатив.

Прийшовши на дачу вона виявила, що всю територію разом з господарськими спорудами і деревами перекопано бульдозером.

Залишився лише напівзруйнований будинок. Робітники сказали мені, що я встигла дуже вчасно, інакше б вони його повністю знесли. Я весь ранок намагалася додзвонитися, але хто у відпустці, а хто на лікарняному. Не знаю, що мені робити,
– сказала жінка.

Також зауважується, що наразі техніка окупантів зносить й інші дачні ділянки.

Окупанти в Керчі знесли місцевій жительці частину будинку: відео

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
сьогодні, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 235
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
сьогодні, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
1661
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
сьогодні, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 533
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
сьогодні, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 1977
Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
сьогодні, 18:04 Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
443
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Яценюк звільнив очільника "Укрзалізниці" і одразу призначив нового
 30 березня 2016 , 15:59
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук