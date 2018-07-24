Окупанти відзначилися шокуючим вчинком через Кримський міст: промовисті фото і відео

В анексованій Росією Керчі місцева жителька втратила будинок через будівництво Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ через Керченську протоку.

Про це повідомляє місцевий сайт "Керчь.ФМ".

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Зазначається, що дачна ділянка, власницею якої є мешканка Керчі, потрапила під будівництво залізниці, введення автомобільної дороги і входить до санітарної зони.

За словами жінки, підрядник викупив частину ділянки в розмірі двох соток і жінка вже отримала компенсацію, але за інші шість, дачний двоповерховий будинок, господарські будівлі та зелені насадження власниці ніхто так і не заплатив.

Прийшовши на дачу вона виявила, що всю територію разом з господарськими спорудами і деревами перекопано бульдозером.

Залишився лише напівзруйнований будинок. Робітники сказали мені, що я встигла дуже вчасно, інакше б вони його повністю знесли. Я весь ранок намагалася додзвонитися, але хто у відпустці, а хто на лікарняному. Не знаю, що мені робити,

– сказала жінка.

Також зауважується, що наразі техніка окупантів зносить й інші дачні ділянки.

Окупанти в Керчі знесли місцевій жительці частину будинку: відео

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.