Кримський міст встановив новий "рекорд"

На Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, у неділю, 5 серпня, був зареєстрований новий рекордний трафік. Так, спорудою нібито проїхало 32 тисячі автомобілів за добу.

Про це з посиланням на інформаційний центр "Кримський міст" повідомляє "ТАСС".

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У неділю, 5 серпня, зафіксований новий рекорд трафіку на Кримському мосту: за добу по ньому проїхали 32 406 транспортних засобів в обидві сторони, з них понад 19 тисяч автомобілів – в сторону Криму,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це на 11 тисяч машин більше, аніж у день відкриття мосту, 16 травня. Попередній рекорд був встановлений 15 липня, коли спорудою проїхали 31,5 тисяч автомобілів.

Додамо, зараз по мосту можуть їздити лише легкові автомобілі. Рух вантажного транспорту повинні дозволити восени, а у 2019 році планується відкриття залізничної частини Кримського мосту.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.