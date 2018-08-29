Строительство Крымского моста: правительство подготовило ответ российским компаниям

В Украине предлагают ввести санкции против 19-ти российских компаний, причастных к строительству Крымского моста на аннексированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Введение санкций в отношении всех причастных юридических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки,

– отметили в Министерстве.

В санкционный список попали такие российские компании, как "Стройгазмонтаж" – исполнитель проектирования и строительства, а также его дочерняя компания "СГМ-Мост". Кроме того, санкции планируют наложить на главного проектировщика "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" и субподрядчиков "Мостотрест" и "Портгидрострой".

Санкционный пакет уже подготовили и планируют внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексирован Крым). Его протяженность составляет 19 километров.