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Крымский мост в разгар курортного сезона показали с высоты: интересное видео

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Крымский мост с высоты
Крымский мост с высоты / Скриншот из видео

Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, сняли на видео с высоты птичьего полета.

Соответствующее видео было опубликовано на аккаунте Kerch.FM в YouTube.

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Как видно из кадров, Крымский мост в летний сезон загружен совсем не так, как об этом анонсировала оккупационная власть.

В частности, по трассе сооружения проезжают несколько автомобилей, однако большой нагрузки или пробок нет.

Заметим, под вечер или в утреннюю пору количество машин значительно уменьшается, и Крымский мост становится почти пустым.

Крымский мост засняли с высоты на видео

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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