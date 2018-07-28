Кримський міст у розпал курортного сезону показали з висоти: цікаве відео

Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, зняли на відео з висоти пташиного польоту.

Відповідне відео було опубліковане на акаунті Kerch.FM у YouTube.

Читайте також: Кримський міст може спричинити екологічну катастрофу: екс-нардеп пояснив небезпеку

Як видно з кадрів, Кримський міст у літній відпочинковий сезон завантажений зовсім не так, як про це анонсувала окупаційна влада.

Зокрема, по трасі споруди проїжджають по декілька автомобілів, а проте великого навантаження чи заторів немає.

Зауважимо, під вечір або у ранкову пору кількість машин значно зменшується, і Кримський міст стає майже пустим.

Кримський міст зняли з висоти на відео

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.