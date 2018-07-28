14:56
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кримський міст у розпал курортного сезону показали з висоти: цікаве відео

1141 Читать новость на русском
Кримський міст з висоти
Кримський міст з висоти / Скрін з відео

Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, зняли на відео з висоти пташиного польоту.

Відповідне відео було опубліковане на акаунті Kerch.FM у YouTube.

Читайте також: Кримський міст може спричинити екологічну катастрофу: екс-нардеп пояснив небезпеку

Як видно з кадрів, Кримський міст у літній відпочинковий сезон завантажений зовсім не так, як про це анонсувала окупаційна влада.

Зокрема, по трасі споруди проїжджають по декілька автомобілів, а проте великого навантаження чи заторів немає.

Зауважимо, під вечір або у ранкову пору кількість машин значно зменшується, і Кримський міст стає майже пустим.

Кримський міст зняли з висоти на відео

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спекотне літо на планеті
сьогодні, 12:26 Спекотне літо на планеті
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сьогодні, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:01 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
780
Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
сьогодні, 09:47 Хрещення Київської Русі: підміна фактів, маніпуляції та історична правда
Інститут Просвіти
Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
сьогодні, 08:40 Уже середина лета, а луганчане не могут себе позволить выехать даже на природу поблизости
Ольга Черненко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Опинившись у Берегово, українець відчуває себе чужим, – експерт про важливість закону про освіту
 12 жовтня 2017 , 13:58
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Форвард збірної України здружився з президентом Руха і прокоментував можливість трансферу
 2 січня , 10:05
Головні новини футболу 26 березня: Ярмоленко повертається, збірні України чекають надважливі матчі
 27 березня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук