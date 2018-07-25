Строительство Крымского моста: оккупанты похвастались новым "достижением" и показали фото

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.

Об этом говорится на сайте "Крымского моста".

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"Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани до Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", – говорится в сообщении.

Как отметили оккупанты, в общем они планируют проложить 38 километров путевой решетки, сформировать основу из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста.

Крымский мост, отмечают россияне, якобы рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. При этом проектом предусмотрен температурный диапазон верхнего строения пути – от минус 27 градусов мороза до плюс 57 градусов тепла. Оккупанты уверены, что пассажирские поезда будут развивать скорость до 120 километров в час, а грузовые – 80 километров в час.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.