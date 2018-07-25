12:28
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Строительство Крымского моста: оккупанты похвастались новым "достижением" и показали фото

507 Читати новину українською

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.

Об этом говорится на сайте "Крымского моста".

Читайте также: Крымский мост поразил видом в разгар курортного сезона: красноречивые фото

"Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани до Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям", – говорится в сообщении.

Как отметили оккупанты, в общем они планируют проложить 38 километров путевой решетки, сформировать основу из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста.

Крымский мост, отмечают россияне, якобы рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. При этом проектом предусмотрен температурный диапазон верхнего строения пути – от минус 27 градусов мороза до плюс 57 градусов тепла. Оккупанты уверены, что пассажирские поезда будут развивать скорость до 120 километров в час, а грузовые – 80 километров в час.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Крымский мост Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 422
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
274
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
сегодня, 11:21 Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
1029
Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
сегодня, 08:40 Эскалатор на дарницком вокзале передает привет "брату" с центрального жд: реформа действует?
Ілля Кенігштейн 586
Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
сегодня, 07:30 Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео
11207
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Кличко легко победил Адамека
 11 сентября 2011 , 00:55 9
В Печерском суде допрашивают первого свидетеля - Винокурова
 26 июля 2011 , 15:41 7
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук