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Будівництво Кримського мосту: окупанти похвалилися новим "досягненням" і показали фото

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На Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.

Про це йдеться на сайті "Кримського мосту".

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"Формування верхньої будови колії йде від одного берега до іншого: від Тамані до Керчі. У цьому відмінність залізничного моста від автодорожнього. Залізничні колії будуються послідовно: господарські склади, які укладають рейки, просуваються вперед вже готовими залізничними коліями", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили окупанти, загалом вони планують прокласти 38 кілометрів колійної решітки, сформувати основу з 90 тисяч кубів щебеню, а також виконати по 43 зрівняльних стики на кожному з двох шляхів мосту.

Кримський міст, зазначають росіяни, нібито розрахований на рух поїздів масою 7100 тонн. При цьому передбачений проектом температурний діапазон верхньої будови колії – від мінус 27 градусів морозу до плюс 57 градусів тепла. Окупанти впевнені, що пасажирські поїзди розвиватимуть швидкість до 120 кілометрів на годину, а вантажні – 80 кілометрів на годину.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Україна – Росія Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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