Кримський міст вразив виглядом у розпал курортного сезону: промовисті фото

Кримський міст, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, пустує, незважаючи на пік туристичного сезону.

Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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Зокрема, користувачі помітили відсутність шаленого трафіку на мосту, який за задумом окупантів, повинен був вирішити проблему з туристичною кризою.

"Постоли, чому ви труситесь у припадках? Ось свіжий трафік – вчора-сьогодні ваші фото. Ура! Ми на мосту... Міст ще не впав. Ось ви прете нескінченним потоком у пік сезону до Криму", – йдеться у підписі до фото.



Кримський міст під час туристичного сезону



Ситуацій на Кримському мості у розпал літа



Кримський міст вразив пусткою у середині липня



Кримський міст у пік курортного сезону

Лапти,чего вы труситесь в припадках?

Вот свежий трафик-вчера-сегодня

фото ваши

Ура! Мы на мостУ!

Вебку повернули так,что я онлайн не видела

потому ваши фото

Что вам не так? Вот он мост-еще не упал

Вот вы-прете бесконечным потоков в пик сезона в Крым... pic.twitter.com/oY8kedm5MV — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.