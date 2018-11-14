При будівництві Кримського мосту сталася серйозна аварія: фото

Під час будівництва окупантами підходів до залізничної частини Кримського мосту сталася аварія. Без тепла залишилися 22 тисячі жителів Керчі, дві школи, два дитячих садки й колонія.

Про це повідомляє місцевий сайт окупованої Керчі.

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Так, вночі 14 листопада самоскид, що працює на незаконному будівництві підходів до залізничного мосту через Керченську протоку, їхав по Феодосійському шосе з піднятим кузовом. Таким чином авто пошкодило дві труби місцевої ТЕЦ, зсунувши їх до проектної позначки.



При будівництві Кримського мосту сталася аварія/ Джерело: сайт окупованої Керчі



Без тепла залишилось 22 жителів/ Джерело: місцевий сайт окупованої Керчі

Внаслідок аварії в окупованій Керчі без тепла залишилися 55 багатоквартирних житлових будинків – це 22 тисячі абонентів. Окрім того, від наслідків постраждало 2 школи, 2 дитячих садки й колонія.

Окупанти заявляють, що роботи з усунення аварії будуть вестися максимально швидко.

До слова, на початку жовтня "проект століття" окупантів, так званий Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.