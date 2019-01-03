Нова халепа із Кримським мостом: у МінТОТ розповіли про помилку окупантів

Через неправильне проектування залізничних підходів до Кримського мосту Російська Федерація вкотре відклала терміни введення в експлуатацію залізничного сполучення через Керченську протоку. Внаслідок цього у залізничному тунелі відбулося непередбачене зрушення породи.

Про це інформує прес-служба МінТОТ.

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Так, через помилки проектувальників окупантам доведеться додатково виділити майже 3 мільярди рублів для завершення будівництва залізничних підходів до Керченського мосту, про що свідчить розпорядження уряду Росії від 27 грудня.

Виявилося, що наявні ґрунти не можна використовувати для облаштування насипу під залізничне полотно. Під час будівництва встановлено, що фактичні властивості ґрунтів суттєво відрізняються від тих, що були використані під час проектування,

– додають у відомстві.

Окрім цього, як зазначають у МінТОТ, у залізничному тунелі, що будується в районі селища Октябрське, поряд з місцем проведення археологічних розкопок Бієлі у 2018 році відбулося непередбачене зрушення породи, що пошкодило кріплення тунелю.

"Саме з цим пов’язані затримки виконання всіх будівельних робіт, в тому числі скасування тендеру на електрифікацію ділянки залізничного мосту через Керченську протоку", – пояснили у міністерстві.



Нові проблеми із Кримським мостом: фото

Зазначимо, що попри усі труднощі із будівництвом залізниці через Керченський міст та постійне відтермінування її відкриття, у Росії вже знають, коли розпочнуть продаж квитків на поїзди, що прямуватимуть через переправу.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що у РФ збираються перепроектовувати залізницю до незаконно зведеного Кримського мосту. Окупанти пояснили це тим, що на місці будівництва виявили стародавнє поселення Манітра. Робота над новим проектом, за їх словами, мала зайняти близько 6 місяців.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.