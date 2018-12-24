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      Відкриття незаконного Кримського мосту стало подією року для росіян: результати дослідження

      25 Читать новость на русском
      Для росіян найважливішою подією року стало відкриття Кримського мосту
      Для росіян найважливішою подією року стало відкриття Кримського мосту / фото з відкритих джерел

      У Росії визначилися із головною подією року для країни. Так, там центральною подією у 2018 році вважають навіть не проведення Чемпіонату світу з футболу, а – відкриття Кримського мосту.

      Відповідні результати опитування оприлюднив "Левада-центр".

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      Респонденти відповідали на запитання: "Які з печислених подій року, що минає, ви вважаєте найважливішими?" Так, 47 відсотків росіян назвали відкриття Кримського мосту. На другому місці опинилася пенсійна реформа – її виділили 46 відсотків опитаних.

      Вибори президента вважає головною подією 37 відсотків росіян. Далі йдуть: Чемпіонат світу з футболу і пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові – 36 і 34 відсотки респондентів.

      Менш ніж 30% опитаних назвали головною подією року конфлікт з Україною в Керченській протоці, а також – військові дії в Сирії.

      Лише 7% опитаних визнали важливим отруєння в англійському місті Солсбері російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його длоньки. Ще менше, 6% – блокування месенджера Telegram в Росії.

      Тільки 5%  включили в число важливих подій тортури у російських колоніях, 4%  – мітинги в Інгушетії проти зміни кордону з Чечнею, 3% – голодування українського режисера Олега Сенцова і 2% – суд над режисером Кирилом Серебренніковим.

      Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив незаконно побудований РФ Кримський міст, запустивши рух по ньому.
      Своєю чергою, президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.
      Зазначимо, що міст після відкриття уже неодноразово зазнавав пошкоджень.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

      Теги: Новини політики Соціологічне дослідження дослідження Кримський міст Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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