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      Открытие незаконного Крымского моста стало событием года для россиян: результаты исследования

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      Для россиян важнейшим событием года стало открытие Крымского моста
      Для россиян важнейшим событием года стало открытие Крымского моста / фото из открытых источников

      В России определились с главным событием года для страны. Так, там центральным событием в 2018 году считают даже не проведение Чемпионата мира по футболу, а – открытие Крымского моста.

      Соответствующие результаты опроса обнародовал "Левада-центр".

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      Респонденты отвечали на вопрос: "Какие из перечисленных событий уходящего года вы считаете важнейшими?" Так, 47 процентов россиян назвали открытие Крымского моста. На втором месте оказалась пенсионная реформа – ее выделили 46 процентов опрошенных.

      Выборы президента считают главным событием 37 процентов россиян. Далее идут: Чемпионат мира по футболу и пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово – 36 и 34 процента респондентов.

      Менее 30% опрошенных назвали главным событием года конфликт с Украиной в Керченском проливе, а также – военные действия в Сирии.

      Лишь 7% опрошенных признали важным отравление в английском городе Солсбери российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочьки. Еще меньше, 6% – блокировку мессенджера Telegram в России.

      Только 5% включили в число важных событий пытки в российских колониях, 4% – митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней, 3% – голодовку украинского режиссера Олега Сенцова и 2% – суд над режиссером Кириллом Серебренниковым.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости политики Социологическое исследование Новости России Крымский мост исследования
      Источник: 24 Канал
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