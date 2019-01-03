Новая неприятность с Крымским мостом: в МинВОТ рассказали об ошибке оккупантов

Из-за неправильного проектирования железнодорожных подходов к Крымскому мосту Российская Федерация в очередной раз отложила сроки введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Вследствие этого в железнодорожном тоннеле произошел непредвиденный сдвиг породы.

Об этом информирует пресс-служба МинВОТ.

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Так, из-за ошибки проектировщиков оккупантам придется дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей для завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, о чем свидетельствует распоряжение правительства России от 27 декабря.

Оказалось, что имеющиеся грунты нельзя использовать для обустройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования,

– добавляют в ведомстве.

Кроме этого, как отмечают в МинВОТ, в железнодорожном тоннеле, который строится в районе поселка Октябрьское, рядом с местом проведения археологических раскопок Биели в 2018 году произошел непредвиденный сдвиг породы, что повредило крепление тоннеля.

"Именно с этим связаны задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив", – пояснили в министерстве.

Новые проблемы с Крымским мостом: фото

Отметим, что несмотря на все трудности со строительством железной дороги через Керченский мост и постоянная отсрочка ее открытия, в России уже знают, когда начнут продажу билетов на поезда, которые будут следовать через переправу.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в РФ собираются перепроектировать железную дорогу к незаконно возведенному Крымскому мосту. Оккупанты объяснили это тем, что на месте строительства обнаружили древнее поселение Манитра. Работа над новым проектом, по их словам, должна была занять около 6 месяцев.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.