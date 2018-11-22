У российских оккупантов возникла новая проблема из-за Крымского моста: подробности

Железную дорогу к незаконно возведенному Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаруженного древнего поселения Манитра на месте строительства. Теперь трасса пройдет южнее запланированного маршрута, работа над новым проектом может занять около шести месяцев.

Об этом информирует РБК.

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Уже спроектированную железную дорогу перенесут из-за того, что обнаружили на месте строительства древнее поселение Манитра.

Перенос участка, как утверждают оккупанты, не должен повлиять на сдачу железнодорожного полотна, которое планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Теперь трасса пройдет южнее запланированного маршрута. Работа над новым проектом может занять около 6 месяцев.

Отметим, что поселение времен Боспорского царства, Манитра, об обнаружении которого две недели назад объявила российская власть Крыма, оказалось на пути спроектированного железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Древнее городище расположено на пути трассы железнодорожного полотна юго-западнее поселка Октябрьское. Это – эмпорий IV века до нашей эры со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Его площадь составляет около 5 тысяч квадратных метров. К востоку от поселения расположен некрополь.

Напомним, накануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц показали фото, на которых видно, как Крымский мост смещается. Также в ведомстве отметили, что на переправе есть несколько критических участков, на которых собственно и происходят эти процессы. По данным МинВОТ, опасные участки наблюдаются и на острове Тузла.



В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.